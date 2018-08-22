У центрі Києва заглох танк, який їхав на репетицію параду, - ВІДЕО
Танк просто заглох посеред дороги. Це сталося на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола, повідомляє кореспондент "112".
За інформацією очевидців, танк стояв посеред вулиці близько двох годин і час від часу димів. Після його звідти забрали.
У центрі столиці утворилися затори. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.
Зокрема, практично зупинився рух по бул. Тараса Шевченка, вул. Антоновича, вул. Шота Руставелі, вул. Басейній, вул. Володимирській, вул. Великій Житомирській, вул. Глибочицькій.
Також ускладнено рух по пр. Валерія Лобановського, вул. Олени Теліги, Набережному шосе, бул. Дружби народів.
В районі залізничного вокзалу транспорт також пересувається дуже повільно.
Фото: google maps
Фото: соцмережі
Раніше iPress.ua повідомляв, що у бюджеті Києва на проведення заходів до 27-ї річниці Дня незалежності України передбачені 200 тисяч гривень, з них витратять 187 тисяч.
Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.
Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.
У програмі святкувань передбачено, що над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетить військова авіація у складі повітряної колони.
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