У центрі Києва загорілась історична будівля, – ФОТО
Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі та загасили її, постраждалих немає, повідомили у прес-службі ГУ ДСНС міста Києва.
О 14:30 надійшов дзвінок про пожежу. Пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 6 поверсі шестиповерхового житлового будинку.
Рятувальники одразу перейшли до гасіння пожежі. Вже о 15:30 вогонь на площі 70 кв. метрів локалізували, а о 15:52 – ліквідували. Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на дах будівлі.
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Унаслідок пожежі згоріли меблі, особисті речі та інші предмети домашнього вжитку, закопчено стіни і стелю у квартирі. Причини виникнення займання з'ясовуються.
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua
Будинок номер 9 по вулиці Городецького, відомий як будинок Гінзбурга, зведений у 1901 році. У перші роки XX століття це був найвищий будинок Києва.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
ДСНС попереджає, що з 28 квітня по 1 травня в Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Києві у приміщенні Національного музею історії України у Другій світовій війні сталася пожежа.
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