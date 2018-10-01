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У центрі Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi

Безкоштовний доступ до інтернету діє на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софійській, Поштовій площах і в парку Шевченка
У центрі Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi. Так, безкоштовний доступ до інтернету діє на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софійській, Поштовій площах і в парку Шевченка.
У центрі Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi Фото: kpt.kiev.ua

Якість роботи мережі перевірила кореспондент телеканалу "112 Україна", яка об'їхала всі зазначені локації і спробувала підключитися до інтернету.

На Софійській і Михайлівській площах підключитися вийшло без перешкод. На Поштовій площі не вдалося підключитися, на Контрактовій площі - дещо складніше, а на Андріївському узвозі і в парку ім. Тараса Шевченка все працює відмінно.

Столична влада відзначає, що доступ до мережі буде без паролів, а скористатися інтернетом можна буде і після свят.

Безкоштовний Wi-Fi обіцяють також у наземному громадському транспорті Києва на початку 2018 року.

Нагадаємо, 13 вересня, Європарламент проголосував за нову програму "wifi4eu", яка дасть свободу безкоштовного виходу в інтернет на території Європи.
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10 01 2018 10:22
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