CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi. Так, безкоштовний доступ до інтернету діє на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софійській, Поштовій площах і в парку Шевченка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi
Безкоштовний доступ до інтернету діє на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софійській, Поштовій площах і в парку Шевченка
Фото: kpt.kiev.ua
Якість роботи мережі перевірила кореспондент телеканалу "112 Україна", яка об'їхала всі зазначені локації і спробувала підключитися до інтернету.
На Софійській і Михайлівській площах підключитися вийшло без перешкод. На Поштовій площі не вдалося підключитися, на Контрактовій площі - дещо складніше, а на Андріївському узвозі і в парку ім. Тараса Шевченка все працює відмінно.
Столична влада відзначає, що доступ до мережі буде без паролів, а скористатися інтернетом можна буде і після свят.
Безкоштовний Wi-Fi обіцяють також у наземному громадському транспорті Києва на початку 2018 року.
Нагадаємо, 13 вересня, Європарламент проголосував за нову програму "wifi4eu", яка дасть свободу безкоштовного виходу в інтернет на території Європи.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 01 2018 10:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles