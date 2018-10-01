Безкоштовний доступ до інтернету діє на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софійській, Поштовій площах і в парку Шевченка

У центрі Києва запрацював безкоштовний Wi-Fi. Так, безкоштовний доступ до інтернету діє на Андріївському узвозі, Контрактовій, Михайлівській, Софійській, Поштовій площах і в парку Шевченка.

Якість роботи мережі перевірила кореспондент телеканалу "112 Україна", яка об'їхала всі зазначені локації і спробувала підключитися до інтернету.

На Софійській і Михайлівській площах підключитися вийшло без перешкод. На Поштовій площі не вдалося підключитися, на Контрактовій площі - дещо складніше, а на Андріївському узвозі і в парку ім. Тараса Шевченка все працює відмінно.

Столична влада відзначає, що доступ до мережі буде без паролів, а скористатися інтернетом можна буде і після свят.

Безкоштовний Wi-Fi обіцяють також у наземному громадському транспорті Києва на початку 2018 року.