У центрі Лондона горить 5-зірковий готель, - ВІДЕО
Пожежа у 12-поверховому розкішному готелі сталася всього через тиждень після завершення "найбільш масштабної реставрації за його 115-річну історію", повідомляє ВВС.
Близько 120 пожежників та 20 машин були відправлені на гасіння. Причина пожежі поки невідома.
Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD— Anna Whiteley (@AnnaWhiteley) 6 червня 2018 р.
На місці перебувають також машини швидкої допомоги, хоча жодної інформації про постраждалих поки не надходило. Працівники готелю були евакуйовані.
Нагадаємо, що влада міста Лас-Вегас знесла спрямованим вибухом будинок Monaco Tower, в якому розташовувався легендарний готель-казино Riviera.
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