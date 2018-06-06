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У центрі Лондона горить 5-зірковий готель, - ВІДЕО

Причина пожежі поки невідома
Величезна пожежа спалахнула у фешенебельному готелі Mandarin Oriental у центрі Лондона.
У центрі Лондона горить 5-зірковий готель, - ВІДЕО Фото: ВВС

Пожежа у 12-поверховому розкішному готелі сталася всього через тиждень після завершення "найбільш масштабної реставрації за його 115-річну історію", повідомляє ВВС.

Близько 120 пожежників та 20 машин були відправлені на гасіння. Причина пожежі поки невідома.

 

На місці перебувають також машини швидкої допомоги, хоча жодної інформації про постраждалих поки не надходило. Працівники готелю були евакуйовані.

Нагадаємо, що влада міста Лас-Вегас знесла спрямованим вибухом будинок Monaco Tower, в якому розташовувався легендарний готель-казино Riviera.

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06 06 2018 20:58
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