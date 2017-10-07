У центрі Лондона масштабна пожежа: горить ринок Camden Market
"Перший, другий і третій поверхи, а також дах будівлі охоплені полум'ям", - повідомляє протипожежна служба Лондона в Twitter.
We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr— London Fire Brigade (@LondonFire) 10 липня 2017 р.
На місці події працюють понад 70 пожежників і 10 пожежних автомобілів.
#Camden market fire. Eight fire trucks and around 60 firefighters on scene, according to @LondonFire pic.twitter.com/mtefYSTUw6— Helen Joyce (@Helen_of_joy) 9 липня 2017 р.
Нагадаємо, раніше в британській столиці сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку. Будівля вигоріла майже вщент.
Щонайменше 58 людей зникли і вважаються мертвими після пожежі. Ця цифра включає 30 уже підтверджених випадків загибелі.
16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа