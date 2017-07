У центрі Лондона масштабна пожежа: горить ринок Camden Market

"Перший, другий і третій поверхи, а також дах будівлі охоплені полум'ям", - повідомляє протипожежна служба Лондона в Twitter.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr