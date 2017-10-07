У центрі Лондона масштабна пожежа: горить ринок Camden Market

На місці події працюють понад 70 пожежників і 10 пожежних автомобілів

На ринку Camden Market у столиці Великобританії спалахнула велика пожежа.

"Перший, другий і третій поверхи, а також дах будівлі охоплені полум'ям", - повідомляє протипожежна служба Лондона в Twitter.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 липня 2017 р.

На місці події працюють понад 70 пожежників і 10 пожежних автомобілів.

Нагадаємо, раніше в британській столиці сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку. Будівля вигоріла майже вщент.

Щонайменше 58 людей зникли і вважаються мертвими після пожежі. Ця цифра включає 30 уже підтверджених випадків загибелі.

16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.