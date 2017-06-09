У центрі Львова спалили "опудало Саакашвілі", - ФОТО

У середу на площі Ринок у центрі Львова відбувся пікет проти повернення в Україну екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Акцію проводила громадська організація "Захист звичайних людей", зареєстрована в Києві. Її керівник Дмитро Павличенко розповів, що причиною для протесту стали "люди, які були обмануті у часи, коли обласну мерію очолював пан Саакашвілі", повідомляє Zaxid.net.



Фото: Павло Паламарчук / ZAXID.NET

Він також заявив, що протистояння між Саакашвілі і Президентом Петром Порошенком - штучне.



Фото: Павло Паламарчук / ZAXID.NET

Участь в акції взяли кілька десятків осіб, близько половини з них - у віці до 20 років. Більшість з них тримали в руках однакові українські прапори і плакати з гаслами, написаними на картоні. Мітингувальники відмовлялися називати свої імена, ховали обличчя від фотокамер і неохоче розповідали, чому вони прийшли на площу.

Дехто розповів, що дізнався про акцію в соцмережах, від знайомих або просто "проходив поруч". Свою мотивацію протестувальники описали як "прийшли за Україну", "хотіли підтримати народ" і "ви самі все бачите".



Фото: Павло Паламарчук / ZAXID.NET

Наприкінці нетривалої акції учасники підпалили перед Ратушею солом'яне опудало Саакашвілі.



Фото: Павло Паламарчук / ZAXID.NET

Фото: Павло Паламарчук / ZAXID.NET



Фото: Павло Паламарчук / ZAXID.NET

Нагадаємо, що у Міністерстві юстиції заявили, що отримали запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхаіла Саакашвілі.

Як відомо, 18 серпня у Головній прокуратурі Грузії заявили, що направили Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

26 серпня Саакашвілі заявив, що грузинська влада готує йому нове звинувачення – підготовку держперевороту в Грузії, щоб по прибутті в Україну його арештували з метою екстрадиції.

За словами екс-президента Грузії, звинувачення у розтраті держкоштів, у вигляді закупівлі похоронних вінків і прийманню іноземних делегацій, які йому інкримінувалися раніше, згідно з українським КПК "не тягнуть на арешт з метою екстрадиції", а президенту Петрові Порошенку і ГПУ України за його дорученням потрібні юридичні підстави для затримки Саакашвілі після перетину кордону.

Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".

Саакашвілі заявив, що перетне кордон однієї з держав Європи і повернеться в Україну.