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У центрі Львова зайнявся новий трамвай "Електрон"

Через надзвичайну ситуацію за маршрутами не курсує низка інших трамваїв
У центрі Львова по вулиці Франка загорівся новий трамвай "Електрон".
У центрі Львова зайнявся новий трамвай "Електрон" Фото: lmr.ua

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Згідно з повідомленням, надзвичайна подія сталася близько 20:05 год на зупинці "Стрийський ринок". У трамвая обірвався пантограф, який впав на бічне скло та пошкодив його.

При цьому наголошується, що ніхто з пасажирів унаслідок інциденту не постраждав.

Однак під колесами вагона виникла локальна пожежа. Водій трамвая оперативно відреагував та загасив її вогнегасником, який був у салоні.

"Мова йде про трамвай, який курсує на маршруті №8. На місці працюють відповідні служби ЛКП "Львівелектротранс". Причина події з’ясовується", - додається у повідомленні.

За останьою інформацією, пошкоджений вагон трамваю було відтягнуто у депо, однак досі не відновлено струм у мережі, тому не курсують трамваї №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

У міськраді очікують, що рух електротранспорту буде відновлено найближчим часом.

Нагадаємо, раніше підприємство "Електрон" подало скаргу в АМКУ, через перемогу польської компанії в тендері трамваїв для Києва.

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03 08 2017 22:35
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