У центрі Львова зайнявся новий трамвай "Електрон"
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Згідно з повідомленням, надзвичайна подія сталася близько 20:05 год на зупинці "Стрийський ринок". У трамвая обірвався пантограф, який впав на бічне скло та пошкодив його.
При цьому наголошується, що ніхто з пасажирів унаслідок інциденту не постраждав.
Однак під колесами вагона виникла локальна пожежа. Водій трамвая оперативно відреагував та загасив її вогнегасником, який був у салоні.
"Мова йде про трамвай, який курсує на маршруті №8. На місці працюють відповідні служби ЛКП "Львівелектротранс". Причина події з’ясовується", - додається у повідомленні.
За останьою інформацією, пошкоджений вагон трамваю було відтягнуто у депо, однак досі не відновлено струм у мережі, тому не курсують трамваї №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.
У міськраді очікують, що рух електротранспорту буде відновлено найближчим часом.
Нагадаємо, раніше підприємство "Електрон" подало скаргу в АМКУ, через перемогу польської компанії в тендері трамваїв для Києва.
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