У центрі Маріуполя вибухнуло авто з військовиком, водій загинув на місці, - ВІДЕО

Одна з версій вибуху автомобіля в Маріуполі - теракт диверсантів "ДНР"

У центрі Маріуполя вибухнув автомобіль.

"Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської. Водій автомобіля загинув", - повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Донецькій області.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції і рятувальники.

Фото:dn.npu.gov.ua

Відзначається, що першими на місці пригоди опинилися співробітники Центрального відділу поліції Маріуполя, які почули звук вибуху на вулиці. "Встановлено, що загиблий є одним зі співробітників правоохоронних органів України", - сказали в поліції.

Район оточено співробітниками патрульної поліції Маріуполя.

Одна з версій вибуху автомобіля в Маріуполі – теракт, організований диверсантами "ДНР", - повідомив голова управління Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін. у Facebook. "Одна з версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів "ДНР". У Маріуполі і на всій території Донецької області посилюється несення служби поліцейськими підрозділами", - повідомив Аброськін. У Маріуполі і на всій території Донецької області посилюється несення служби поліцейськими підрозділами.

Раніше, повідомляли про ДТП за участю двох військовослужбовців України, яке сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.