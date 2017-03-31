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У центрі Маріуполя вибухнуло авто з військовиком, водій загинув на місці, - ВІДЕО

Одна з версій вибуху автомобіля в Маріуполі - теракт диверсантів "ДНР"
У центрі Маріуполя вибухнув автомобіль.
У центрі Маріуполя вибухнуло авто з військовиком, водій загинув на місці, - ВІДЕО Фото: dn.npu.gov.ua

"Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської. Водій автомобіля загинув", -  повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Донецькій області.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції і рятувальники.

Фото:dn.npu.gov.ua

Відзначається, що першими на місці пригоди опинилися співробітники Центрального відділу поліції Маріуполя, які почули звук вибуху на вулиці.

"Встановлено, що загиблий є одним зі співробітників правоохоронних органів України", - сказали в поліції.

Район оточено співробітниками патрульної поліції Маріуполя.

Одна з версій вибуху автомобіля в Маріуполі – теракт, організований диверсантами "ДНР", - повідомив голова управління Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін. у Facebook.

"Одна з версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів "ДНР". У Маріуполі і на всій території Донецької області посилюється несення служби поліцейськими підрозділами", - повідомив Аброськін.

У Маріуполі і на всій території Донецької області посилюється несення служби поліцейськими підрозділами.

Раніше, повідомляли про ДТП за участю двох військовослужбовців України, яке сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.

 
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31 03 2017 10:23
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