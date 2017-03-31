У центрі Маріуполя вибухнуло авто з військовиком, водій загинув на місці, - ВІДЕО
"Вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської. Водій автомобіля загинув", - повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Донецькій області.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції і рятувальники.
Фото:dn.npu.gov.ua
Відзначається, що першими на місці пригоди опинилися співробітники Центрального відділу поліції Маріуполя, які почули звук вибуху на вулиці.
"Встановлено, що загиблий є одним зі співробітників правоохоронних органів України", - сказали в поліції.
Район оточено співробітниками патрульної поліції Маріуполя.
Одна з версій вибуху автомобіля в Маріуполі – теракт, організований диверсантами "ДНР", - повідомив голова управління Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін. у Facebook.
"Одна з версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів "ДНР". У Маріуполі і на всій території Донецької області посилюється несення служби поліцейськими підрозділами", - повідомив Аброськін.
У Маріуполі і на всій території Донецької області посилюється несення служби поліцейськими підрозділами.
Раніше, повідомляли про ДТП за участю двох військовослужбовців України, яке сталося в Маріуполі. Один боєць загинув на місці, іншого у важкому стані доправили до лікарні.
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