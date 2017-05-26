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У центрі Москви затримали хлопчика, який читав "Гамлета", - ВІДЕО

Дитину силою затягнули в поліцейську машину
У Москві затримали 10-річного хлопчика, який читав вголос уривки з трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет"
У центрі Москви затримали хлопчика, який читав "Гамлета", - ВІДЕО

Про це його батько Ілля Скавронский повідомив "Медіазоні".

Як розповів батько, під час прогулянки з матір'ю дитина почала декламувати перехожим уривки з твору, тим часом мати перебувала від нього в 20-25 метрах.

"Дружина сиділа читала книгу, а дитина декламувала "Гамлета". Під'їхав наряд міліції. Потім скрутили його, є відеозапис того, що відбувалося. Стали запихати - вона підійшла, намагалася перешкодити цьому", - сказав Скавронський.

Дитину без супроводу батьків відвезли в "Арбат". Його батьки поїхали туди ж. На батька склали протокол за статтею 5.35 КоАП (невиконання батьками неповнолітніх обов'язків з виховання).

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26 05 2017 23:21
ТЕГИ: діти, Росія
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