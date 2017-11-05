CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Миколаєва зловмисники підірвали двері в банк "Південний", вибуховою хвилею вибило вікна квартир в сусідніх будинках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Миколаєва стався потужний вибух у банку "Південний"
Інформації про постраждалих немає
Фото: news.pn
"Зловмисники підірвали вхідні двері в банк. Вибухова хвиля була настільки сильною, що внаслідок неї повилітали шибки у вікнах квартир 3 і 4 поверхів, розташованих у будинку поруч з будівлею банку", - повідомляє "Преступности.НЕТ" з посиланням на слова очевидця події.
На місці події працює поліція і рятувальні служби.
Фото: "Преступности.НЕТ"
Інформації про постраждалих немає, незважаючи на те, що шматки двері банку розлетілися в радіусі двадцяти метрів.
Нагадаємо, що в ніч на 6 травня в Одесі біля будинку, де розміщуються волонтерські організації і штаб "Самооборони Одеси", прогримів вибух.
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