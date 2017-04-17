У центрі Миколаєва у Великодній вечір сталася масова бійка: втрутилась Нацгвардія, - ВІДЕО

За інформацією ЗМІ, суперечка, а потім і бійка, виникли через конкуренцію мобільних кав'ярень, які розташовані поруч

Ввечері на Великдень у центрі Миколаєва сталася масова бійка, в якій з обох сторін брало участь близько 20 осіб.

Бійка сталася близько 20:15 після перепалки між двома групами осб. За деякими даними суперечка, а потім і бійка, виникли через конкуренцію мобільних кав'ярень, які працюють поруч у центрі Миколаєва, повідомляє місцеве видання Novosti N.

Учасники бійки пошкодили кілька автомобілів. Першим на те, що відбувається в центрі міста зреагував патруль Нацгвардії, незабаром прибули два патрулі та підкріплення з НГУ. Побачивши, що силовиків на місці бійки стає більше, учасники бійки розбіглися.

Решта заявили, що претензій один до одного не мають. Заяв про напад, або заподіяні тілесні ушкодження, ніхто писати не захотів.

Нагадаємо, що минулого року в ніч на 30 серпня в центрі Миколаєва двоє молодих людей напідпитку влаштували сварку і били перехожих.

Очевидець подій опублікував на Youtube відео, де видно, що ніхто з присутніх поліцейських не спробував припинити хуліганські дії.

Пізніше, прес-служба Нацполіції України повідомила, що патрульних поліцейських, які були бездіяльними під час конфліктної ситуації в Миколаєвіу ніч на вівторок, звільнять.