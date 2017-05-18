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У центрі Нью-Йорка автомобіль в'їхав у перехожих, - ФОТО

Багато поранених та один загиблий
У Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер у центрі міста, одна людина загинула.
У центрі Нью-Йорка автомобіль в Фото:Reuters

За попередніми даними, постраждали щонайменше 10 осіб, повідомляє Reuters.

Поки невідомо, втратив водій управління чи діяв навмисно. Автомобіль врізався у пішоходів на великій швидкості.

Автомобіль, за словами свідків, начебто їхав проти транспортного руху, а потім виїхав на тротуар і почав в'їжджати у перехожих. 

Фото:reuters

Телеканал CBS, посилаючись на дані нью-йоркської поліції каже, інцидент не пов'язаний з тероризмом. 

Особу водія поки не встановлено. Повідомляється, що CBS New York зафіксував кадри, на яких видно, як чоловіка у чорній футболці поміщають у поліцейську машину. 

Фото:reuters

Також CBS повідомляє, що поранених - 20 та є один загиблий. 

У пожежному департаменті Нью-Йорка офіційно підтвердили смерть однієї людини та поранення 12 осіб. 

Фото:reuters

Нагадаємо, невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.

 
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18 05 2017 19:58
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