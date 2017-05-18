У центрі Нью-Йорка автомобіль в'їхав у перехожих, - ФОТО

Багато поранених та один загиблий

У Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер у центрі міста, одна людина загинула.

За попередніми даними, постраждали щонайменше 10 осіб, повідомляє Reuters.

Поки невідомо, втратив водій управління чи діяв навмисно. Автомобіль врізався у пішоходів на великій швидкості.

Автомобіль, за словами свідків, начебто їхав проти транспортного руху, а потім виїхав на тротуар і почав в'їжджати у перехожих.

Фото:reuters

Телеканал CBS, посилаючись на дані нью-йоркської поліції каже, інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Особу водія поки не встановлено. Повідомляється, що CBS New York зафіксував кадри, на яких видно, як чоловіка у чорній футболці поміщають у поліцейську машину.

Фото:reuters

Також CBS повідомляє, що поранених - 20 та є один загиблий.

У пожежному департаменті Нью-Йорка офіційно підтвердили смерть однієї людини та поранення 12 осіб.

Фото:reuters

Нагадаємо, невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.