У центрі Нью-Йорка автомобіль в'їхав у перехожих, - ФОТО
За попередніми даними, постраждали щонайменше 10 осіб, повідомляє Reuters.
Поки невідомо, втратив водій управління чи діяв навмисно. Автомобіль врізався у пішоходів на великій швидкості.
Автомобіль, за словами свідків, начебто їхав проти транспортного руху, а потім виїхав на тротуар і почав в'їжджати у перехожих.
Фото:reuters
Телеканал CBS, посилаючись на дані нью-йоркської поліції каже, інцидент не пов'язаний з тероризмом.
Особу водія поки не встановлено. Повідомляється, що CBS New York зафіксував кадри, на яких видно, як чоловіка у чорній футболці поміщають у поліцейську машину.
Фото:reuters
Також CBS повідомляє, що поранених - 20 та є один загиблий.
У пожежному департаменті Нью-Йорка офіційно підтвердили смерть однієї людини та поранення 12 осіб.
Фото:reuters
Нагадаємо, невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.
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