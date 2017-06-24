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У центрі Одеси побили журналістку

При нападі злочинці застосували балон
У центрі Одеси невідомі напали на одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу.
У центрі Одеси побили журналістку Світлана Підпала.Фото: Думська

"Півгодини тому на мене напали біля мого будинку на Тираспольській. У мене в руках був надувний дитячий м'яч і мобільний телефон, на плечі рюкзак. Нічого не вкрали. Бризнули балоном, потім били по обличчю", - повідомила жінка на своїй сторінці у Facebook.


Фото: Думська

"Я розумію, що мене попереджають, незважаючи на те, що я останні тижні перебуваю в такому шоці від того, що відбувається з узбережжям, що навіть нічого не пишу, противно", - зазначила Підпала, додавши, що чекає на "швидку".

Нагадаємо, що в Одесі на Французькому бульварі 20-го червня двоє хлопців жорстоко побили декількох людей.

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24 06 2017 17:55
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