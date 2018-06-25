У центрі Одеси прогримів вибух: один постраждалий
Вибух пролунав 24 червня о 23:40.
За словами очевидців, схоже, вибухівку заклали під днище припаркованого автомобіля з ірландськими номерами
На місці події працюють поліцейські і нацгвардійці, які оточили місце вибуху.
У результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко, - повідомляє місцеве видання "Думская".
Фото: Думская
Очевидці розповіли, що Бабенко приїхав додому з сім'єю і охороною на чорному "Мерседесі". Машину залишили через дорогу. Коли директор "Самсона" заходив додому з дружиною та дітьми в супроводі охорони, спрацював вибуховий пристрій.
Дружина і діти Бабенка не постраждали. Попередньо, директор охоронної фірми отримав поранення ніг.
У поліції повідомили, що вибух стався внаслідок закладання вибухового пристрою в автомобіль.
Легковик був припаркований на вулиці Троїцькій.
"Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений в передній частині авто", – інформує поліція.
В результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який у той момент був неподалік від автіо. Його госпіталізували.
Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.
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