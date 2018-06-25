Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Одеси прогримів вибух: один постраждалий

Вибухівку було закладено в авто
У центрі Одеси на перетині Троїцької вулиці і Олександрівського проспекту пролунав вибух. У результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко, його госпіталізували.
У центрі Одеси прогримів вибух: один постраждалий Фото: Думская

Вибух пролунав 24 червня о 23:40.

За словами очевидців, схоже, вибухівку заклали під днище припаркованого автомобіля з ірландськими номерами

На місці події працюють поліцейські і нацгвардійці, які оточили місце вибуху.

У результаті вибуху постраждав керівник охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко, - повідомляє місцеве видання "Думская".


Фото: Думская

Очевидці розповіли, що Бабенко приїхав додому з сім'єю і охороною на чорному "Мерседесі". Машину залишили через дорогу. Коли директор "Самсона" заходив додому з дружиною та дітьми в супроводі охорони, спрацював вибуховий пристрій.

Дружина і діти Бабенка не постраждали. Попередньо, директор охоронної фірми отримав поранення ніг.

У поліції повідомили, що вибух стався внаслідок закладання вибухового пристрою в автомобіль.

Легковик був припаркований на вулиці Троїцькій.

"Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок дії спеціального пристрою, який був встановлений в передній частині авто", – інформує поліція.

В результаті вибуху постраждав 25-річний місцевий мешканець, який у той момент був неподалік від автіо. Його госпіталізували.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 06 2018 09:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.