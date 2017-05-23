У Центрі оцінювання якості освіти розповіли, як пройшов перший тур ЗНО
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Перш за все, у завданнях була помічена технічна помилка: у 20 питанні були вказані дві однакових (правильні) відповіді. У Центрі пообіцяли зарахувати відповіді в обох випадках.
Окрім того, 36 учасників ЗНО не змогли потрапити у пункт тестування через запізнення, ще 58 – через відсутність одного з обов’язкових документів.
Загалом тестування забезпечувало 39 817 осіб, також ще 567 громадських спостерігачів і 58 представників медіа.
"За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури до регламентних комісій 9 регіональних центрів оцінювання якості освіти надійшло 12 апеляційних заяв на порушення процедури проведення тестування, половина з них – від учасників, у яких виявлено заборонені засоби зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Для учнів, які з об’єктивних причин не змогли потрапити на основну сесію, є можливість зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього у протягом п’яти робочих днів необхідно подати заяву та документ, який підтверджує причину неучасті, до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію.
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