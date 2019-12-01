У центрі Парижа прогримів вибух, - ФОТО
Вибух стався близько 9 ранку на вулиці Тревіз у центрі міста.
Унаслідок вибуху декілька людей отримали поранення, вказує телеканал BFMTV.
BFMTV з посиланням на префектуру поліції зазначає, що причиною вибуху став витік газу.
На місце прибули аварійні служби, зазначило видання The National.
#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 січня 2019 р.
На оприлюднених фото помітне полум'я в будівлі та розкидані уламки будівлі на дорозі.
Фото: AFP
Поліція порадила жителям уникати зони аварії та залишити місце для проїзду швидкої допомоги.
Фото: AFP
Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області через вибух газу обвалився під’їзд багатоквартирного житлового будинку.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.
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