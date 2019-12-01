У центрі Парижа прогримів вибух, - ФОТО Кількість порарнених невідома

У пекарні в центрі Парижа 12 січня прогримів вибух. Місцеві медіа повідомляють про поранених, проте їхня кількість також невідома.

Фото: AFP

Вибух стався близько 9 ранку на вулиці Тревіз у центрі міста. Унаслідок вибуху декілька людей отримали поранення, вказує телеканал BFMTV. BFMTV з посиланням на префектуру поліції зазначає, що причиною вибуху став витік газу. На місце прибули аварійні служби, зазначило видання The National. #explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP — matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 січня 2019 р. На оприлюднених фото помітне полум'я в будівлі та розкидані уламки будівлі на дорозі.

Фото: AFP Поліція порадила жителям уникати зони аварії та залишити місце для проїзду швидкої допомоги.

Фото: AFP Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області через вибух газу обвалився під’їзд багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.

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