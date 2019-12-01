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У центрі Парижа прогримів вибух, - ФОТО

Кількість порарнених невідома
У пекарні в центрі Парижа 12 січня прогримів вибух. Місцеві медіа повідомляють про поранених, проте їхня кількість також невідома.
У центрі Парижа прогримів вибух, - ФОТО Фото: AFP

Вибух стався близько 9 ранку на вулиці Тревіз у центрі міста.

Унаслідок вибуху декілька людей отримали поранення, вказує телеканал BFMTV.

BFMTV з посиланням на префектуру поліції зазначає, що причиною вибуху став витік газу.

На місце прибули аварійні служби, зазначило видання The National.

На оприлюднених фото помітне полум'я в будівлі та розкидані уламки будівлі на дорозі.


Фото: AFP

Поліція порадила жителям уникати зони аварії та залишити місце для проїзду швидкої допомоги.


Фото: AFP

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Магнітогорську Челябінської області через вибух газу обвалився під’їзд багатоквартирного житлового будинку. 

Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.

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12 01 2019 11:23
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