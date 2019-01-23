CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Тернополя під час руху загорівся тролейбус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Тернополя на ходу загорівся тролейбус
Постраждалих немає
Фото: teren.in.ua
Відзначають, що пасажири оперативно вибігли на вулицю, постраждалих немає, повідомляє місцевий сайт Teren.
Рух транспорту ускладнено.
"У зв'язку з пожежею в тролейбусі на вулиці Руській 34, рух транспортних засобів від перехресть вулиць Б. Хмельницького-Руська до бульвару Шевченка буде тимчасово перекрито! Щоб забезпечити безпеку, дорожній рух регулюватимуть патрульні", - повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
Нагадаємо, що вночі 25 грудня на дорозі М-07 "Київ - Ковель" згорів двоповерховий автобус Neoplan, що виконував рейс із столиці України до Варшави.
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