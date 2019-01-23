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У центрі Тернополя на ходу загорівся тролейбус

Постраждалих немає
У центрі Тернополя під час руху загорівся тролейбус.
У центрі Тернополя на ходу загорівся тролейбус Фото: teren.in.ua

Відзначають, що пасажири оперативно вибігли на вулицю, постраждалих немає, повідомляє місцевий сайт Teren.

Рух транспорту ускладнено.

"У зв'язку з пожежею в тролейбусі на вулиці Руській 34, рух транспортних засобів від перехресть вулиць Б. Хмельницького-Руська до бульвару Шевченка буде тимчасово перекрито! Щоб забезпечити безпеку, дорожній рух регулюватимуть патрульні", - повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Нагадаємо, що вночі 25 грудня на дорозі М-07 "Київ - Ковель" згорів двоповерховий автобус Neoplan, що виконував рейс із столиці України до Варшави.

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23 01 2019 15:39
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