У центрі Тернополя на ходу загорівся тролейбус

У центрі Тернополя під час руху загорівся тролейбус.

Відзначають, що пасажири оперативно вибігли на вулицю, постраждалих немає, повідомляє місцевий сайт Teren.

Рух транспорту ускладнено.

"У зв'язку з пожежею в тролейбусі на вулиці Руській 34, рух транспортних засобів від перехресть вулиць Б. Хмельницького-Руська до бульвару Шевченка буде тимчасово перекрито! Щоб забезпечити безпеку, дорожній рух регулюватимуть патрульні", - повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Нагадаємо, що вночі 25 грудня на дорозі М-07 "Київ - Ковель" згорів двоповерховий автобус Neoplan, що виконував рейс із столиці України до Варшави.