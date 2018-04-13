Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Торонто невідомі з ножами напали на перехожих

Постраждалі госпіталізовані у важкому стані
В Торонто невідомі, озброєні ножами, напали на двох перехожих у центрі міста.
У центрі Торонто невідомі з ножами напали на перехожих Фото: google.com

Спочатку вважалося, що жертви були поранені в різних місцях, але поліція розслідує обидва напади в рамках однієї справи, - повідомляє CTV.

Постраждалі госпіталізовані у важкому стані. В одного з чоловіків діагностовано поранення спини, у другого - грудної клітини.

В поліції оголосили в розшук чоловіків у віці близько 20 років. Кількість нападників встановлюється.

Нагадаємо, напередодні в Берліні затримали шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років. Їх підозрювали, що вони могли мати стосунок до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону, який відбувався 8 квітня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2018 08:30
ТЕГИ: Торонто
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.