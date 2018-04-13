CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Торонто невідомі, озброєні ножами, напали на двох перехожих у центрі міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Торонто невідомі з ножами напали на перехожих
Постраждалі госпіталізовані у важкому стані
Фото: google.com
Спочатку вважалося, що жертви були поранені в різних місцях, але поліція розслідує обидва напади в рамках однієї справи, - повідомляє CTV.
Постраждалі госпіталізовані у важкому стані. В одного з чоловіків діагностовано поранення спини, у другого - грудної клітини.
В поліції оголосили в розшук чоловіків у віці близько 20 років. Кількість нападників встановлюється.
Нагадаємо, напередодні в Берліні затримали шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років. Їх підозрювали, що вони могли мати стосунок до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону, який відбувався 8 квітня.
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13 04 2018 08:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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