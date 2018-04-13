У центрі Торонто невідомі з ножами напали на перехожих

В Торонто невідомі, озброєні ножами, напали на двох перехожих у центрі міста.

Спочатку вважалося, що жертви були поранені в різних місцях, але поліція розслідує обидва напади в рамках однієї справи, - повідомляє CTV.

Постраждалі госпіталізовані у важкому стані. В одного з чоловіків діагностовано поранення спини, у другого - грудної клітини.

В поліції оголосили в розшук чоловіків у віці близько 20 років. Кількість нападників встановлюється.