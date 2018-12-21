У центрі Відня сталася стрілянина, щонайменше один загиблий, - ОНОВЛЕНО
Внаслідок інциденту двоє людей отримали вогнепальні поранення, повідомила поліція.
Фото: twitter.com/HellyN098
У постраждалих серйозні поранення, уточнив австрійський телеканал OE24. Чоловік, який відкрив стрілянину, зник з місця злочину, його розшукують.
На місце події прибуло декілька нарядів поліції і швидка допомога.
Наразі перевіряють інформацію про те, чи є серед постраждалих українці, повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
Оновлення:
За даними очевидців, близько 13.30 невідомі відкрили вогонь на вулиці Bäckerstraße. Повідомляється про п’ять пострілів, інформує Kurier.
За попередніми даними, в результаті стрілянини загинула одна людина, ще одна людина отримала поранення. Обоє людей були поранені пострілами в голову.
Поліція розпочала операцію з пошуку підозрюваних.
Над районом, де сталася стрілянина кружляє гелікоптер. Сам район оточили сили поліції у бронежилетах.
Чоловік, який назвався журналістом з Литви, стверджує, що був свідком стрілянини і зняв застрелених на телефон. За його словами, один з нападників вигукнув "Брат, брат" однією зі слов'янських мов.
17:13
Українців немає серед постраждалих та загиблих унаслідок стрілянини у центрі Відня, повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, інформує Hromadske.
Унаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна поранена. Чоловік, який відкрив стрілянину, зник з місця злочину, його розшукують.
Нагадаємо, ввечері 11 травня в центрі французького міста Страсбург невідомий відкрив стрілянину. Чоловік відкрив вогонь поблизу різдвяного ярмарку на площі Клебер. В результаті стрілянини загинули дві людини, вісім отримали серйозні поранення, ще п'ятеро - легкі поранення.
Також стало відомо, що чоловік, який вчинив теракт зі стріляниною у Страсбурзі, був засуджений 27 разів.
Згодом поліція Франції заявила, що чоловік, який відкрив стрілянину поблизу різдвяного ярмарку у Страсбурзі - "нейтралізований".
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