У центрі Відня святкувати Новий рік зібралися вже 350 тисяч осіб

У центрі Відня на різних локаціях для святкування приходу нового 2019 року в другій половині дня вже налічувалося понад 350 тисяч мешканців та гостей австрійської столиці.

Цього року для відвідувачів працюють 14 локацій, 12 з яких центральному районі, так званому "внутрішньому місті". Різноманітні концерти, виступи музичних груп, майстер-класи вальсу, льодові катки та святкові програми для дітей відкрилися після обіду для численних відвідувачів. Один з головних майданчиків святкування – біля міської ратуші, де опівночі відбудеться грандіозний новорічний феєрверк. Поруч на Тайнфальтштрасе розташувалася також "вулиця щастя", на якій численні гадалки, нумерологи, тарологи та астрологи передбачають всім бажаючим майбутнє в новому році, повідомляє "Укрінформ".

Упродовж святкової ночі працюватимуть численні лінії громадського транспорту, включаючи метро, трамвайні та автобусні маршрути.

Безпеку громадського порядку на вулицях міста забезпечують сотні поліцейських, серйозних порушень безпеки не зафіксовано.

Додамо, що за оцінками поліції, на новорічні святкування по всій Україні вийдуть близько 1, 4 мільйона громадян.