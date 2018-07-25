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У цьому сезоні пляжні курорти України заповнені майже на 100%, - Центр розвитку туризму

У Центрі вважають, що туристичний сезон буде вдалим
За даними Центру розвитку туризму, влітку 2018 року пляжні курорти України заповнені майже повністю, тому туристичний сезон буде вдалим.
У цьому сезоні пляжні курорти України заповнені майже на 100%, - Центр розвитку туризму Фото: Ігор Карпов

В цьому сезоні туристів в Україні стало більше, попри зростання цін, повідомив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук, інформує "Громадське".

"Особливо зріс потік туристів, які від’їжджають відпочивати за кордон. Ми бачимо, що авіакомпанії не справляються з цим потоком, який йде через українські аеропорти", — зазначив Царук.

На пляжних курортах тенденція дуже хороша, вони заповнені майже на 100%. При цьому збільшився потік іноземців, додав він.

"Незважаючи на те, що не так багато готелів мають зірочки, люди їдуть в Україну. Курорти розвиваються, навіть та ж сама Затока, де ми бачимо збільшення туристів іноземних, зокрема білорусів досить таки багато. Тому цей сезон буде вдалим і доволі успішним", — розповів директор центру.

На питання, яким курортам віддають перевагу українці, Царук відповів, що влітку це південь України.

"Та сама Одеса, туристична столиця України, це затока, це курорти Херсонщини — Скадовськ, Залізний порт, Лазурне, це безумовно Бердянськ, де цього літа побуває десь більш ніж півтора мільйони туристів", — наголосив він.

Експерт також додав, що серед не морських курортів найбільш популярним в українців є відпочинок на Закарпатті, у Карпатах, у Львові, "який є фестивальною столицею України", а також на озерах, "при цьому не тільки Шацьких", додав експерт.

Додамо, за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.
 
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