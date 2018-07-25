У цьому сезоні пляжні курорти України заповнені майже на 100%, - Центр розвитку туризму
В цьому сезоні туристів в Україні стало більше, попри зростання цін, повідомив директор Центру розвитку туризму Володимир Царук, інформує "Громадське".
"Особливо зріс потік туристів, які від’їжджають відпочивати за кордон. Ми бачимо, що авіакомпанії не справляються з цим потоком, який йде через українські аеропорти", — зазначив Царук.
На пляжних курортах тенденція дуже хороша, вони заповнені майже на 100%. При цьому збільшився потік іноземців, додав він.
"Незважаючи на те, що не так багато готелів мають зірочки, люди їдуть в Україну. Курорти розвиваються, навіть та ж сама Затока, де ми бачимо збільшення туристів іноземних, зокрема білорусів досить таки багато. Тому цей сезон буде вдалим і доволі успішним", — розповів директор центру.
На питання, яким курортам віддають перевагу українці, Царук відповів, що влітку це південь України.
"Та сама Одеса, туристична столиця України, це затока, це курорти Херсонщини — Скадовськ, Залізний порт, Лазурне, це безумовно Бердянськ, де цього літа побуває десь більш ніж півтора мільйони туристів", — наголосив він.
Експерт також додав, що серед не морських курортів найбільш популярним в українців є відпочинок на Закарпатті, у Карпатах, у Львові, "який є фестивальною столицею України", а також на озерах, "при цьому не тільки Шацьких", додав експерт.
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