У Цукерберга народилася друга донька

Раніше Марк Цукерберг оголосив, що піде в декретну відпустку після народження другої дитини

У американського мільярдера, засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга і його дружини Прісцилли Чан народилася друга дочка, її назвали Августа.

"Прісцилла і я дуже раді вітати нашу дочку Августу! Ми написали їй листа про світ, в якому, як ми сподіваємося, вона виросте, а також сподіваємося, що вона не буде рости занадто швидко", - заявив Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.

У листі йдеться про дитинство, про те, що важливо знайти час на ігри і спілкування.

"Дитинство чарівне. Ти можеш бути дитиною тільки один раз, тому не витрачай його на думки про майбутнє", - написав батько в зверненні до дочки.

У 2015 році дружина Прісцилла Чан народила Цукербергу дочку Максиму.

Нагадаємо, що раніше Марк Цукерберг оголосив, що піде в декретну відпустку після народження другої дитини. Один місяць він візьме відразу після народження дочки, а другий - в грудні.