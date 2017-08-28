У Цукерберга народилася друга донька
"Прісцилла і я дуже раді вітати нашу дочку Августу! Ми написали їй листа про світ, в якому, як ми сподіваємося, вона виросте, а також сподіваємося, що вона не буде рости занадто швидко", - заявив Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.
У листі йдеться про дитинство, про те, що важливо знайти час на ігри і спілкування.
"Дитинство чарівне. Ти можеш бути дитиною тільки один раз, тому не витрачай його на думки про майбутнє", - написав батько в зверненні до дочки.
У 2015 році дружина Прісцилла Чан народила Цукербергу дочку Максиму.
Нагадаємо, що раніше Марк Цукерберг оголосив, що піде в декретну відпустку після народження другої дитини. Один місяць він візьме відразу після народження дочки, а другий - в грудні.
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