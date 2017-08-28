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У Цукерберга народилася друга донька

Раніше Марк Цукерберг оголосив, що піде в декретну відпустку після народження другої дитини
У американського мільярдера, засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга і його дружини Прісцилли Чан народилася друга дочка, її назвали Августа.
У Цукерберга народилася друга донька Фото: facebook.com/zuck

"Прісцилла і я дуже раді вітати нашу дочку Августу! Ми написали їй листа про світ, в якому, як ми сподіваємося, вона виросте, а також сподіваємося, що вона не буде рости занадто швидко", - заявив Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.

У листі йдеться про дитинство, про те, що важливо знайти час на ігри і спілкування.

"Дитинство чарівне. Ти можеш бути дитиною тільки один раз, тому не витрачай його на думки про майбутнє", - написав батько в зверненні до дочки.

У 2015 році дружина Прісцилла Чан народила Цукербергу дочку Максиму.

Нагадаємо, що раніше Марк Цукерберг оголосив, що піде в декретну відпустку після народження другої дитини. Один місяць він візьме відразу після народження дочки, а другий - в грудні.

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28 08 2017 20:55
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