У ЦВК розповіли про вибори в умовах воєнного стану Все залежить від того, що буде в Указі президента, який розгляне Верховна Рада, оскільки "можуть бути варіанти"

У Центральній виборчій комісії повідомили, що питання виборів в умовах воєнного стану, якщо він буде введений в Україні, залежить від того, які варіанти для цього визначені в указі президента, який у понеділок має розглянути Верховна Рада.

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"Вибори для початку призначаються відповідною постановою ВРУ (стаття 16 Закону). Ми (ЦВК) включаємося потім. Питання до ВРУ... Особливо, з урахуванням сьогоднішнього позачергового, що на 16:00…", - розповіло джерело у комісії, інформує "Українська правда". На питання, чи можливі взагалі вибори в умовах воєнного стану, представник ЦВК відповів, що відповідно до Закону про воєнний стан - ні, але все залежить від того, що буде в Указі президента, який розгляне Верховна Рада, оскільки "можуть бути варіанти". Читайте також: Що таке воєнний стан і як зміниться життя кожного українця Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів. Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим. Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

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