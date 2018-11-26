У ЦВК розповіли про вибори в умовах воєнного стану
"Вибори для початку призначаються відповідною постановою ВРУ (стаття 16 Закону). Ми (ЦВК) включаємося потім. Питання до ВРУ... Особливо, з урахуванням сьогоднішнього позачергового, що на 16:00…", - розповіло джерело у комісії, інформує "Українська правда".
На питання, чи можливі взагалі вибори в умовах воєнного стану, представник ЦВК відповів, що відповідно до Закону про воєнний стан - ні, але все залежить від того, що буде в Указі президента, який розгляне Верховна Рада, оскільки "можуть бути варіанти".
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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.
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