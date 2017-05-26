У цирку на Київщині ведмідь напав на глядачів, - ВІДЕО

Тварина була в наморднику, проте все одно могла завдати значних травм кігтями

У Білій Церкві Київської області 24 травня під час циркової вистави Circus on Ice бурий ведмідь напав на глядачів.

Один з очевидців повідомив, що під час виступу ведмідь звернув увагу на одного з відвідувачів вистави. Коли дресирувальник відволікся і послабив повідець, ведмідь накинувся на чоловіка. Він зумів відштовхнути тварину, тоді ведмідь побіг на іншу сторону манежу, повідомляє портал "Моя Київщина".

Хоча тварина була в наморднику, вона могла завдати значних травм кігтями.

Почалася паніка, люди почали вибігати з-під купола цирку. У результаті тисняви були постраждалі.

Власники цирку Circus on Ice відшкодували глядачам вартість квитків, а також пошкоджених гаджетів.

Незважаючи на інцидент, адміністрація цирку вирішила продовжити виступ, хоча охочих виявилося дуже мало.

Circus on Ice активно гастролює в теплу пору року по всій Київській області.

Нагадаємо, що на сході Індонезії на туриста напав комодський дракон - гігантська ящірка із сімейства варанів.