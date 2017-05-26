У цирку на Київщині ведмідь напав на глядачів, - ВІДЕО
Один з очевидців повідомив, що під час виступу ведмідь звернув увагу на одного з відвідувачів вистави. Коли дресирувальник відволікся і послабив повідець, ведмідь накинувся на чоловіка. Він зумів відштовхнути тварину, тоді ведмідь побіг на іншу сторону манежу, повідомляє портал "Моя Київщина".
Хоча тварина була в наморднику, вона могла завдати значних травм кігтями.
Почалася паніка, люди почали вибігати з-під купола цирку. У результаті тисняви були постраждалі.
Власники цирку Circus on Ice відшкодували глядачам вартість квитків, а також пошкоджених гаджетів.
Незважаючи на інцидент, адміністрація цирку вирішила продовжити виступ, хоча охочих виявилося дуже мало.
Circus on Ice активно гастролює в теплу пору року по всій Київській області.
Нагадаємо, що на сході Індонезії на туриста напав комодський дракон - гігантська ящірка із сімейства варанів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків