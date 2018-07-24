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У туалетах Львівського органного залу виявили фрески відомого польського художника

Ремонтні роботи всередині пам'ятника архітектури XVII ст. проводять вперше за 30 років
У приміщенні Львівського будинку органної та камерної музики, в якому почалися масштабні ремонтні роботи, реставратори натрапили на розписи польського художника ХХ ст. Яна Генрика Розена.
У туалетах Львівського органного залу виявили фрески відомого польського художника Фото: скріншот

Їх вони виявили в чоловічому і жіночому туалетах, повідомляє ZAXID.NET.

"Ми замовили аналіз експертів-реставраторів, щоб вони показали наявність або відсутність на стінах органного залу історичних настінних розписів. Таким чином в санвузлах нам вдалося виявити і зафіксувати факт присутності фресок Розена. Реставрувати їх будемо в наступному році", - розповів заступник директора органного залу Тарас Демко.

Ремонтні роботи всередині пам'ятника архітектури XVII ст. стали першими за 30 років з часу заснування органного залу як концертної організації. На поточний ремонт фойє, коридору і холу міська рада виділила 1 млн грн. Ці гроші повинні витратити на заміну електропроводки, штукатурку і фарбування стін.

Нагадаємо, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали водія, який намагався перевезти через лінію зіткнення 210 картин художника Василя Кікіньова, орієнтовна вартість якої становить три з половиною мільйони гривень.

 

 

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24 07 2018 21:18
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