У туалетах Львівського органного залу виявили фрески відомого польського художника

У приміщенні Львівського будинку органної та камерної музики, в якому почалися масштабні ремонтні роботи, реставратори натрапили на розписи польського художника ХХ ст. Яна Генрика Розена.

Їх вони виявили в чоловічому і жіночому туалетах, повідомляє ZAXID.NET.

"Ми замовили аналіз експертів-реставраторів, щоб вони показали наявність або відсутність на стінах органного залу історичних настінних розписів. Таким чином в санвузлах нам вдалося виявити і зафіксувати факт присутності фресок Розена. Реставрувати їх будемо в наступному році", - розповів заступник директора органного залу Тарас Демко.

Ремонтні роботи всередині пам'ятника архітектури XVII ст. стали першими за 30 років з часу заснування органного залу як концертної організації. На поточний ремонт фойє, коридору і холу міська рада виділила 1 млн грн. Ці гроші повинні витратити на заміну електропроводки, штукатурку і фарбування стін.