У туалетах Львівського органного залу виявили фрески відомого польського художника
Їх вони виявили в чоловічому і жіночому туалетах, повідомляє ZAXID.NET.
"Ми замовили аналіз експертів-реставраторів, щоб вони показали наявність або відсутність на стінах органного залу історичних настінних розписів. Таким чином в санвузлах нам вдалося виявити і зафіксувати факт присутності фресок Розена. Реставрувати їх будемо в наступному році", - розповів заступник директора органного залу Тарас Демко.
Ремонтні роботи всередині пам'ятника архітектури XVII ст. стали першими за 30 років з часу заснування органного залу як концертної організації. На поточний ремонт фойє, коридору і холу міська рада виділила 1 млн грн. Ці гроші повинні витратити на заміну електропроводки, штукатурку і фарбування стін.
Нагадаємо, прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали водія, який намагався перевезти через лінію зіткнення 210 картин художника Василя Кікіньова, орієнтовна вартість якої становить три з половиною мільйони гривень.
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