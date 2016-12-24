У Туреччині 10 тисяч користувачів соцмереж опинились під слідством
Про це повідомляє Turkish Minute з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Туреччини
"10 000 людей наразі перебувають під слідством за підозрою в терористичній пропаганді та ображанні вищих посадовців держави в соціальних медіа", - йдеться у повідомленні.
1 203 людини були умовно звільнені.
У Міністерстві стверджують, що користувачі соціальних мереж, щодо яких ведеться розслідування, займалися пропагандою тероризму і розпалюванням ворожнечі, заявляли про зв'язок з терористичною організацією та ображали вищих посадовців держави.
Також у турецькому МВС повідомили, що за останні 6 місяців велося слідство щодо 3 710 користувачів соціальних мереж, з яких було затримано 1 656 осіб.
Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.
За даними ЗМІ, 62-річний дипломат отримав серйозні поранення, після чого помер у лікарні. Інцидент стався в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі під час відкриття художньої виставки.
Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.
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