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У Туреччині 10 тисяч користувачів соцмереж опинились під слідством

За підозрою у терористичній пропаганді
У Туреччині десять тисяч осіб перебувають під слідством за підозрою у пропаганді тероризму та ображанні вищих посадовців держави в соціальних мережах.
У Туреччині 10 тисяч користувачів соцмереж опинились під слідством Фото: unian.ua

Про це повідомляє Turkish Minute з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Туреччини 

"10 000 людей наразі перебувають під слідством за підозрою в терористичній пропаганді та ображанні вищих посадовців держави в соціальних медіа", - йдеться у повідомленні.

1 203 людини були умовно звільнені.

У Міністерстві стверджують, що користувачі соціальних мереж, щодо яких ведеться розслідування, займалися пропагандою тероризму і розпалюванням ворожнечі, заявляли про зв'язок з терористичною організацією та ображали вищих посадовців держави.

Також у турецькому МВС повідомили, що за останні 6 місяців велося слідство щодо 3 710 користувачів соціальних мереж, з яких було затримано 1 656 осіб.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

За даними ЗМІ, 62-річний дипломат отримав серйозні поранення, після чого помер у лікарні. Інцидент стався в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі під час відкриття художньої виставки.

Нападник  назвав теракт  актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

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24 12 2016 21:55
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