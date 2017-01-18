99 екс-депутатів у Туреччині зробили заяву проти посилення влади президента

Є побоювання, що запропоновані президентом зміни будуть розмивати особливості демократії

У Туреччині 99 колишніх депутатів, обраних від різних політичних партій в країні, зробили заяву проти переходу на президентську систему правління.

"У заяві підкреслюється важливість поділу влади та системи стримувань і противаг, оскільки є побоювання, що запропоновані зміни будуть розмивати ці особливості демократії", - повідомляє Turkish Minute.

Також колишні депутати, в тому числі з правлячої партії Справедливості і розвитку та з Республіканської Народної партії, заявили, що право оголошувати надзвичайний стан має бути закріплене за парламентом, а не за виконавчою владою.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Турецький президент Реджеп Ердоган отримав право призначати та звільняти міністрів. Вся виконавча влада, яка зараз належить прем'єр-міністру та уряду, тепер буде передана президенту.

Нагадаємо, парламент Туреччини у понеділок, 9 січня, мав розпочати розгляд пропонованих змін до конституції, що суттєво розширяють повноваження президента.

Реформа передбачає збільшення кількості депутатів у парламенті з 550 до 600 і зниження віку, з якого можна обиратися депутатом - з 25 до 18 років.

За нинішніми положеннями конституції Туреччина є парламентсько-президентською республікою. Однак з часу запровадження у країні надзвичайного стану після невдалого перевороту у липні 2016 року Ердоган отримав розширені повноваження через ухвалення декретів.

В кінці грудня у Туреччині парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані керівною партією Справедливості та розвитку, що передбачають розширення повноважень президента.

Зміни до Контституції були запропоновані партією Справедливості та розвитку 10 грудня.

За даними видання The Guardian, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має можливість керувати країною до 2029 року в разі ухвалення законопроекту про внесення відповідних поправок у конституцію.