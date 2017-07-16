CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Туреччині перекинувся автобус з учасниками дитячого ансамблю з Грузії, 36 людей отримали травми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині автобус з дітьми потрапив у ДТП
Водій стверджує, що аварія сталася через те, що якась машина вискочила йому на зустріч і він намагався її об'їхати
Фото: 5.ua
"У Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода. В аварію потрапив автобус, що перевозив 36 учасників дитячого танцювального ансамблю з Грузії "Лампарі". Всі вони отримали травми", - повідомляють "Новини Грузії".
ДТП сталася на трасі в провінції Трабзон. Причина аварії ще не відома. Проте водій стверджує, що аварія сталася через те, що якась машина вискочила йому на зустріч, а він намагався її об'їхати.
За словами віце-консула Грузії, постраждалі розподілені в чотири клініки.
Нагадаємо, минулого тижня біля села Ягільниця (Тернопільська область, п'ять кілометрів від Чорткова) автобус Setra з туристами, які їхали на море з Коломиї з'їхав з обриву і кілька разів перекинувся.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
16 07 2017 14:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа