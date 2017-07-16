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У Туреччині автобус з дітьми потрапив у ДТП

Водій стверджує, що аварія сталася через те, що якась машина вискочила йому на зустріч і він намагався її об'їхати
У Туреччині перекинувся автобус з учасниками дитячого ансамблю з Грузії, 36 людей отримали травми.
У Туреччині автобус з дітьми потрапив у ДТП Фото: 5.ua

"У Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода. В аварію потрапив автобус, що перевозив 36 учасників дитячого танцювального ансамблю з Грузії "Лампарі". Всі вони отримали травми", -  повідомляють "Новини Грузії".

ДТП сталася на трасі в провінції Трабзон. Причина аварії ще не відома. Проте водій стверджує, що аварія сталася через те, що якась машина вискочила йому на зустріч, а він намагався її об'їхати.

За словами віце-консула Грузії, постраждалі розподілені в чотири клініки.

Нагадаємо, минулого тижня біля села Ягільниця (Тернопільська область, п'ять кілометрів від Чорткова) автобус Setra з туристами, які їхали на море з Коломиї з'їхав з обриву і кілька разів перекинувся.

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16 07 2017 14:47
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