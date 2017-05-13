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У Туреччині автобус з туристами потрапив у жахливу ДТП, – ОНОВЛЕНО

Консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих українців
Невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.
У Туреччині автобус з туристами потрапив у жахливу ДТП, – ОНОВЛЕНО Фото: АА

Аварія сталася в районі Мармарису, водій втратив керування автобусом на небезпечному повороті гірської траси, в наслідок чого транспортний засіб перекинувся, повідомляє Daily Sabah.

За попередніми даними, причиною аварії могла стати відмова гальм.

В результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 людей у критичному стані. Зазначається, що в автобусі подорожували здебільшого жінки і діти, які прямували на одноденну екскурсію до Ізміра.

Іноземців серед постраждалих немає.

У Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих у ДТП громадян України.

Повідомляється, що рух трасою наразі перекритий в обох напрямках. На місці працюють медики і поліція.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що на ділянці траси, де сталася аварія, часто трапляються ДТП, особливо їх кількість збільшується у літні місяці.

Оновлення. Серед загиблих у дорожній пригоді немає українців. Про це повідомила консульська служба МЗС України.

Число загиблих в аварії зросла до 23. Як повідомляє губернатор Мугла Амір Чічек, троє поранених померли по дорозі в лікарню, пише Hurriyet daily news.

Нагадаємо, що в східній частині Китаю, в провінції Шаньдун, пасажирський автобус з дітьми потрапив в аварію. У результаті події загинули 12 людей: 11 дітей і водій.

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13 05 2017 17:18
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