У Туреччині автобус з туристами потрапив у жахливу ДТП, – ОНОВЛЕНО
Аварія сталася в районі Мармарису, водій втратив керування автобусом на небезпечному повороті гірської траси, в наслідок чого транспортний засіб перекинувся, повідомляє Daily Sabah.
За попередніми даними, причиною аварії могла стати відмова гальм.
В результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 людей у критичному стані. Зазначається, що в автобусі подорожували здебільшого жінки і діти, які прямували на одноденну екскурсію до Ізміра.
Іноземців серед постраждалих немає.
У Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих у ДТП громадян України.
Повідомляється, що рух трасою наразі перекритий в обох напрямках. На місці працюють медики і поліція.
Турецькі ЗМІ повідомляють, що на ділянці траси, де сталася аварія, часто трапляються ДТП, особливо їх кількість збільшується у літні місяці.
Оновлення. Серед загиблих у дорожній пригоді немає українців. Про це повідомила консульська служба МЗС України.
Число загиблих в аварії зросла до 23. Як повідомляє губернатор Мугла Амір Чічек, троє поранених померли по дорозі в лікарню, пише Hurriyet daily news.
Нагадаємо, що в східній частині Китаю, в провінції Шаньдун, пасажирський автобус з дітьми потрапив в аварію. У результаті події загинули 12 людей: 11 дітей і водій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків