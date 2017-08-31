У Туреччині на шляху проїзду тюремного автобуса спрацювала вибухівка На місці працюють поліцейські бригади та з’ясовують обставини події

У турецькому місті Ізмір стався вибух службового автобуса пенітенціарної служби, внаслідок чого шестеро людей були поранені.

Фото: haberturk.com

У районі Буджа при перетині автобусом дороги спрацювала вибухівка, яка була закладена у сміттєвому контейнері, повідомляє турецьке видання Нaberturk.

Фото: haberturk.com Інцидент стався близько 7:30 ранку за місцевим часом (так само за Києвом).

Фото: haberturk.com На місці працюють поліцейські бригади та з’ясовують обставини події та причетних до вибуху. Нагадаємо, що в столиці Афганістану Кабулі неподалік посольства США прогримів вибух.

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