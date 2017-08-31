CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ турецькому місті Ізмір стався вибух службового автобуса пенітенціарної служби, внаслідок чого шестеро людей були поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині на шляху проїзду тюремного автобуса спрацювала вибухівка
На місці працюють поліцейські бригади та з’ясовують обставини події
Фото: haberturk.com
У районі Буджа при перетині автобусом дороги спрацювала вибухівка, яка була закладена у сміттєвому контейнері, повідомляє турецьке видання Нaberturk.
Фото: haberturk.com
Інцидент стався близько 7:30 ранку за місцевим часом (так само за Києвом).
Фото: haberturk.com
На місці працюють поліцейські бригади та з’ясовують обставини події та причетних до вибуху.
Нагадаємо, що в столиці Афганістану Кабулі неподалік посольства США прогримів вибух.
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