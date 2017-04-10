У Туреччині довічно ув'язнили 34 військових, підозрюваних у замаху на вбивство Ердогана

Всі обвинувачені, за версією слідства, входили до групи FETÖ під керівництвом проповідника Фетуллаха Гюлена

Турецький суд засудив до довічного ув'язнення 34 колишніх військових, яких звинувачували у спробі вбивства президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Згідно із заявою звинувачення, група військових, яку очолював колишній бригадний генерал Гекхан Шахін Сонмезатеш, мала намір захопити та вбити Ердогана під час спроби перевороту у липні 2016 року. Про це повідомляє Daily Sabah.

Військові нібито мали намір вбити Ердогана у курортному містечку Мармаріс, де турецький президент з родиною проводив відпустку. Прокуратура заявила, що спроба провалилася через те, що Ердоган залишив готель за кілька хвилин до запланованого нападу.

Всі обвинувачені, за версією слідства, входили до групи FETÖ під керівництвом проповідника Фетуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби перевороту.

За повідомленням Reuters, обвинувальний вирок сьогодні почали зачитувати в суді міста Мугла, яке розташоване неподалік Мармаріса.

Суд заслухав останні заяви обвинувачуваних перед тим, почав виносити свій вердикт. Деякі з обвинувачених заявили, що не вірять в те, що суд може винести справедливий вердикт, заявивши, що рішення приймалося під політичним тиском.

Судовий процес, який розпочався у лютому, є частиною масштабних репресивних заходів, які відбулися після невдалого путчу, і є найбільшою подібною справою, яка вже дійшла до винесення вироку.

Нагадаємо, на початку травня прокуратура Туреччини вимагала засудити ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який перебуває в США, за сукупністю звинувачень до 3623 довічних ув'язнень.

Загалом після спроби державного перевороту в Туреччині були заарештовані близько 32 тис. осіб, звільнені або відсторонені від роботи близько 100 тис. держслужбовців.

В 2016 році турецький опозиціонер Фетхуллах Гюлен, який проживає в США, виступив із засудженням турецької судової системи після того, як Анкара видала ордер на його арешт у справі про спробу перевороту.