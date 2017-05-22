У Туреччині людей, які протестують проти біженців із Сирії, розігнали водометами
"Місцеві мешканці 21 травня о 10-й годині вечора за місцевим часом палили шини і перекривали вулиці барикадами, вимагаючи знести намети біженців", - повідомляє Hurriyet Daily News.
Поліція спочатку зажадала, щоб люди розійшлися, проте коли учасники акції почали кидатися камінням, правоохоронці застосували водомети. Офіцери також стріляли в повітря, намагаючись розігнати натовп, але активісти змогли перегрупуватися.
Після цього антитерористичний підрозділ правоохоронних органів, спрямований на підкріплення, розігнав протестувальників за допомогою сльозогінного газу.
У районі можливих протестів були посилені заходи безпеки. Поліція шукає організаторів протесту.
Нагадаємо, Європейський Союз назвав червень крайнім терміном для Польщі, Австрії та Угорщини, до якого вони повинні почати приймати свою квоту мігрантів з Італії та Греції.
Зазначимо, разом з Угорщиною та Австрією, Польща - одна з трьох країн-членів ЄС, яка не прийняла жодного біженця.
У вересні 2015 року Євросоюз запланував розмістити до 160 000 біженців з переповнених таборів в Греції та Італії до країн-членів ЄС протягом двох років, згодом знизивши цю цифру до 40 000. Однак Польща відмовилась пустити в країну призначені їй 6200 осіб.
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