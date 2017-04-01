У Туреччині невідомі обстріляли ресторан: троє осіб поранені

У Туреччині двоє невідомих обстріляли ресторан у одному з районів Стамбула - Фатіх.

Внаслідок нападу декілька людей зазнали поранень, повідомляє видання Daily Star.

Місцеві джерела зазначають, що стрілянина є "внутрішніми розбірками і не пов'язана з тероризмом". За даними ЗМІ, ситуація розглядається як поодинокий випадок.



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За інформацією SaudiNews, внаслідок інциденту поранено трьох осіб, один з них перебуває у критичному стані.

Інших деталей щодо обстрілу не повідомляється.

Нагадаємо, що в нічному клубі Стамбула невідомі відкрили вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Кількість жертв становить 39 осіб. Серед них 16 іноземців. Ідентифіковано вже 21 тіло, українців серед загиблих поки що немає. Згодом правоохоронці заявили, що нападник був один.

Влада Туреччини кваліфікувала трагедію, яка сталася в нічному клубі в Стамбулі, як терористичну атаку. У зв'язку з цим було запроваджено тимчасову заборону на висвітлення інциденту турецькими ЗМІ.

Як раніше повідомили в консульській службі, з 39 загиблих упізнано 21 людину. Серед них громадян України немає.

Президент Туреччини заявив, що теракт був спробою дестабілізації в країні.