У Туреччині на атракціоні обірвався трос, постраждали десятеро людей

Десятеро людей дістали поранень в результаті падіння атракціону "Вежа Адреналіну" у парку розваг в турецькому місті Конья.

Всього на атракціоні каталися 17 осіб. Кабінка з людьми піднялася на висоту 25 метрів, проте в 2 метрах від землі у атракціону обірвався трос.

Відвідувачі впали, вдарившись об металеву платформу, - повідомляє Anadolu.

"У Коньї, в парку розваг на атракціоні під назвою "Вежа Адреналіну" розірвався трос, у результаті 10 осіб отримали поранення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, щонайменше шість працівників Samsung, які будували в океані платформу вартістю 500 мільйонів доларів для французького енергетичного гіганта Total, занигули через падіння крану.