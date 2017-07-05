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У Туреччині на атракціоні обірвався трос, постраждали десятеро людей

Відвідувачі впали, вдарившись об металеву платформу
Десятеро людей дістали поранень в результаті падіння атракціону "Вежа Адреналіну" у парку розваг в турецькому місті Конья.
У Туреччині на атракціоні обірвався трос, постраждали десятеро людей Фото: Pixabay

Всього на атракціоні каталися 17 осіб. Кабінка з людьми піднялася на висоту 25 метрів, проте в 2 метрах від землі у атракціону обірвався трос.

Відвідувачі впали, вдарившись об металеву платформу, - повідомляє Anadolu.

"У Коньї, в парку розваг на атракціоні під назвою "Вежа Адреналіну" розірвався трос, у результаті 10 осіб отримали поранення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, щонайменше шість працівників Samsung, які будували в океані платформу вартістю 500 мільйонів доларів для французького енергетичного гіганта Total, занигули через падіння крану.

 
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07 05 2017 15:22
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