CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДесятеро людей дістали поранень в результаті падіння атракціону "Вежа Адреналіну" у парку розваг в турецькому місті Конья.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині на атракціоні обірвався трос, постраждали десятеро людей
Відвідувачі впали, вдарившись об металеву платформу
Фото: Pixabay
Всього на атракціоні каталися 17 осіб. Кабінка з людьми піднялася на висоту 25 метрів, проте в 2 метрах від землі у атракціону обірвався трос.
Відвідувачі впали, вдарившись об металеву платформу, - повідомляє Anadolu.
"У Коньї, в парку розваг на атракціоні під назвою "Вежа Адреналіну" розірвався трос, у результаті 10 осіб отримали поранення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, щонайменше шість працівників Samsung, які будували в океані платформу вартістю 500 мільйонів доларів для французького енергетичного гіганта Total, занигули через падіння крану.
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07 05 2017 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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