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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Туреччині опозиційного депутата посадили на 25 років за шпигунство

Еніс Бербероглу є першим політиком, який був засуджений в Туреччині після невдалої спроби перевороту в липні минулого року
Депутат передав журналістам фотографії, які нібито доводять факт постачання Туреччиною зброї в Сирію.
У Туреччині опозиційного депутата посадили на 25 років за шпигунство Фото: unian.ua

Суд Стамбула в середу, 14 червня, засудив депутата опозиційної Республіканської народної партії Туреччини Еніса Бербероглу до 25 років тюремного ув'язнення, передає DW.

Як повідомляється, суд визнав політика винним у "політичному і військовому шпигунстві" за те, що той передав журналістам газети Cumhuriyet фотографії, які були зроблені на початку 2014 року, і які нібито доводять, що розвідка Туреччини постачала зброю на територію Сирії.

Прокуратура вимагала засудити Бербероглу до довічного ув'язнення, однак суд зменшив покарання до 25 років в'язниці враховуючи "хорошу поведінку" підсудного.

60-річний Еніс Бербероглу є першим політиком кемалістської Республіканської народної партії, який був засуджений в Туреччині після невдалої спроби перевороту в липні минулого року. Зараз під арештом перебувають десятки депутатів від прокурдської Демократичної партії народів, яких звинувачують у співпраці із забороненою в Туреччині "Робочою партією Курдистану".

Після оголошення вироку представники Республіканської народної партії оголосили про скликання термінового зібрання. На знак протесту депутати партії покинули турецький парламент під час його засідання в середу.

Нагадаємо, у Туреччині з часу спроби державного перевороту затримано 154 694 особи, 50 136 осіб ув'язнено за підозрою у зв'язках з рухом Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби перевороту 15 липня 2016 року.

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14 06 2017 21:33
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