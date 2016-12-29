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У Туреччині пасажирський автобус впав у прірву, п'ятеро людей загинули

На півночі Туреччини, в портовому місті Синоп, пасажирський автобус на великій швидкості впав у прірву.
У Туреччині пасажирський автобус впав у прірву, п Фото: IHA

В результаті аварії 5 людей загинули, а понад 20 осіб дістали поранень та були госпіталізовані, повідомляє турецьке видання Нurriyet daily news.

Однією із версій трагедії є те, що водій через несприятливі погодні умови втратив керування, і автобус впав зі скелі, пробивши огорожу та пролетівши близько 10 метрів.

 

Крім того, аварійно-рятувальні служби довго діставалися місця аварії через сильні снігопади.

Нагадаємо, що в 50 км від індійського міста Канпур 14 вагонів потяга, що прямував у Аджмір, зійшли з рейок, постраждали 44 людини.

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29 12 2016 15:16
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