НОВИНИНа півночі Туреччини, в портовому місті Синоп, пасажирський автобус на великій швидкості впав у прірву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині пасажирський автобус впав у прірву, п'ятеро людей загинули
Фото: IHA
В результаті аварії 5 людей загинули, а понад 20 осіб дістали поранень та були госпіталізовані, повідомляє турецьке видання Нurriyet daily news.
Однією із версій трагедії є те, що водій через несприятливі погодні умови втратив керування, і автобус впав зі скелі, пробивши огорожу та пролетівши близько 10 метрів.
Bus falls over cliff, killing 5 in northern #Turkeyhttps://t.co/3t0sxznP8K#Sinop #accident pic.twitter.com/OpK2kvLxhc— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) 29 декабря 2016 г.
Крім того, аварійно-рятувальні служби довго діставалися місця аварії через сильні снігопади.
Нагадаємо, що в 50 км від індійського міста Канпур 14 вагонів потяга, що прямував у Аджмір, зійшли з рейок, постраждали 44 людини.
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29 12 2016 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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