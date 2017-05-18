У Туреччині перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці

Щонайменше 18 людей постраждали в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з туристами з України на південному заході Туреччини.

Мікроавтобус, який прямував із курортного містечка Бодрум у Памуккале, перекинувся на автотрасі між містами Мугла і Денізлі, повідомляє Hurriyet.

На місці події працюють представники екстрених служб, постраждалих доправили до лікарень.

За даними Hurriyet, двоє з 18 поранених - громадяни Туреччини.

Спочатку повідомляли, що постраждалі - громадяни Росії, проте прес-аташе посольства Росії в Туреччині Ірина Касимова спростувала цю інформацію в коментарі "Интерфаксу".

"За інформацією губернаторства Мугла, в автобусі перебували громадяни України. Росіян серед них не було", - повідомила вона.

Подробиці події уточнюють.

Нагадаємо, що невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.