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У Туреччині перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці

Постраждалих доправили до лікарень
Щонайменше 18 людей постраждали в результаті ДТП за участю мікроавтобуса з туристами з України на південному заході Туреччини.
У Туреччині перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці Фото: hurriyetdailynews.com

Мікроавтобус, який прямував із курортного містечка Бодрум у Памуккале, перекинувся на автотрасі між містами Мугла і Денізлі, повідомляє Hurriyet.

На місці події працюють представники екстрених служб, постраждалих доправили до лікарень.

За даними Hurriyet, двоє з 18 поранених - громадяни Туреччини.

Спочатку повідомляли, що постраждалі - громадяни Росії, проте прес-аташе посольства Росії в Туреччині Ірина Касимова спростувала цю інформацію в коментарі "Интерфаксу".

"За інформацією губернаторства Мугла, в автобусі перебували громадяни України. Росіян серед них не було", - повідомила вона.

Подробиці події уточнюють.

Нагадаємо, що невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.

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18 05 2017 13:19
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