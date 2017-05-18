У Туреччині перекинувся автобус з туристами: серед постраждалих є українці
Мікроавтобус, який прямував із курортного містечка Бодрум у Памуккале, перекинувся на автотрасі між містами Мугла і Денізлі, повідомляє Hurriyet.
На місці події працюють представники екстрених служб, постраждалих доправили до лікарень.
За даними Hurriyet, двоє з 18 поранених - громадяни Туреччини.
Спочатку повідомляли, що постраждалі - громадяни Росії, проте прес-аташе посольства Росії в Туреччині Ірина Касимова спростувала цю інформацію в коментарі "Интерфаксу".
"За інформацією губернаторства Мугла, в автобусі перебували громадяни України. Росіян серед них не було", - повідомила вона.
Подробиці події уточнюють.
Нагадаємо, що невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.
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