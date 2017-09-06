CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Туреччині в провінції Самсун перекинувся автобус з військовими, внаслідок чого 47 осіб постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині перекинувся військовий автобус: постраждали 47 осіб
Водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом на шляху до місцевого аеропорту
Фото: DHA photo
Двоє людей перебувають у критичному стані. За словами губернатора провінції Ібрагіма Шахіна, травми внаслідок ДТП дістали водій автобуса та один солдат, повідомляє видання Daily Sabah.
Водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом на шляху до місцевого аеропорту, куди він віз солдатів.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 27 травня, в Туреччині біля Анкари перекинувся пасажирський автобус. У результаті дорожньо-транспортної пригоди вісім осіб загинуло, ще 34 поранено.
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09 06 2017 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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