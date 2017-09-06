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У Туреччині перекинувся військовий автобус: постраждали 47 осіб

Водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом на шляху до місцевого аеропорту
У Туреччині в провінції Самсун перекинувся автобус з військовими, внаслідок чого 47 осіб постраждали.
У Туреччині перекинувся військовий автобус: постраждали 47 осіб Фото: DHA photo

Двоє людей перебувають у критичному стані. За словами губернатора провінції Ібрагіма Шахіна, травми внаслідок ДТП дістали водій автобуса та один солдат, повідомляє видання Daily Sabah.

Водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом на шляху до місцевого аеропорту, куди він віз солдатів.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 27 травня, в Туреччині біля Анкари перекинувся пасажирський автобусУ результаті дорожньо-транспортної пригоди вісім осіб загинуло, ще 34 поранено.

 

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09 06 2017 21:55
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