У Туреччині поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників ЛГБТ-параду
Правозахисники заявили, що правоохоронці затримали 11 людей. Поліція також перекрила прилеглі до параду вулиці. Місцева влада заявила, що забороняє проведення такого параду через небезпеку, самі ж учасники вважають пояснення влади дивними та звинувачують її в дискримінації, повідомляє DW.
Зазначається, що представникам ЛГБТ-спільноти вже четвертий рік поспіль відмовляють в офіційному проведенні маршу. У 2017 році поліція так само розганяла подію.
Police repression at today's Istanbul pride march. This isn't even counting the insane amount of water cannons, armored police vehicles, etc. throughout the area. #OnurYürüyüşü #Pride pic.twitter.com/XAr2XUKjVj— Miki (@MikiTakesPhotos) July 1, 2018
Нагадаємо, поліція нарахувала 3,5 тис. учасників "Маршу рівності", який відбувався 17 червня Києві.
Зазначимо, що вчора 1 липня, в Кривому Розі невідомі скоїли напад на голову оргкомітету фестивалю КривбасПрайд Бориса Золотченка.
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