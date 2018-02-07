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У Туреччині поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників ЛГБТ-параду

Правоохоронці затримали 11 людей
У Стамбулі поліція не дозволила провести парад представників ЛГБТ-спільноти, застосувавши проти учасників сльозогінний газ, кийки та розганяючи людей з собаками.
У Туреччині поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників ЛГБТ-параду Фото: twitter.com/MikiTakes

Правозахисники заявили, що правоохоронці затримали 11 людей. Поліція також перекрила прилеглі до параду вулиці. Місцева влада заявила, що забороняє проведення такого параду через небезпеку, самі ж учасники вважають пояснення влади дивними та звинувачують її в дискримінації, повідомляє DW.

Зазначається, що представникам ЛГБТ-спільноти вже четвертий рік поспіль відмовляють в офіційному проведенні маршу. У 2017 році поліція так само розганяла подію.

Нагадаємо, поліція нарахувала 3,5 тис. учасників "Маршу рівності", який відбувався 17 червня Києві.

Зазначимо, що вчора 1 липня, в Кривому Розі невідомі скоїли напад на голову оргкомітету фестивалю КривбасПрайд Бориса Золотченка.

 

 

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02 07 2018 13:42
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