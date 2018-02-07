У Туреччині поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників ЛГБТ-параду

У Стамбулі поліція не дозволила провести парад представників ЛГБТ-спільноти, застосувавши проти учасників сльозогінний газ, кийки та розганяючи людей з собаками.

Правозахисники заявили, що правоохоронці затримали 11 людей. Поліція також перекрила прилеглі до параду вулиці. Місцева влада заявила, що забороняє проведення такого параду через небезпеку, самі ж учасники вважають пояснення влади дивними та звинувачують її в дискримінації, повідомляє DW.

Зазначається, що представникам ЛГБТ-спільноти вже четвертий рік поспіль відмовляють в офіційному проведенні маршу. У 2017 році поліція так само розганяла подію.