У Туреччині помер український турист
Житель Запоріжжя помер у суботу близько 10:00, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на запорізьке туристичне агентство "Ліга-Тур-Сервіс".
Інформацію про це турагентство отримало від родичів потерпілого.
У суботу вдень у Запорізькому аеропорту готувалися прийняти літак санавіації з Анталії з потерпілим українським туристом, однак за кілька годин до прильоту літака рейс несподівано скасували.
Нагадаємо, що 7 липня в Туреччині громадянин РФ до напівсмерті побив 57-річного українця. За наявною інформацією, конфлікт між громадянином України та 30-річним туристом із РФ виник під час перегляду матчу ЧС з футболу Хорватія – Росія.
Чоловіка непритомного госпіталізували до реанімації. У турагентстві заявили, що росіянин зайшов на територію готелю, де відпочивали українські туристи, із сусіднього готелю. За словами турагента, українець під час надходження до медичного закладу перебував у стані алкогольного сп'яніння, що позбавляє його права на страхові компенсації.
За словами родичів потерпілого українця, турецька поліція оштрафувала росіянина на 800 дол., після чого той виїхав до Росії.
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