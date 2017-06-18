У Туреччині понад 730 військових госпіталізовані через харчове отруєння

У Туреччині в одній з військових частин понад 730 військовослужбовців були госпіталізовані через харчове отруєння у місті Маніса, - повідомляє видання Hurriyet з посиланням на прокуратуру району Маніса.

Згідно з інформацією, військові почали скаржитися на погане самопочуття після обіду. Прокуратура почала розслідування, в рамках якого затримала 21 людини.

За попередніми даними, причиною отруєння могла стати інфекція. Зараз проводиться експертиза. Життю військових ніщо не загрожує. Видання відзначає, що це вже не перший подібний інцидент у військовій частині. Раніше внаслілок харчового отруєння у Манісі були госпіталізовані 590 солдатів.