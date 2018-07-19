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У Туреччині припинив діяти надзвичайний стан, який тривав два роки

Туреччина оголосила надзвичайний стан 21 липня 2016 року після невдалої спроби державного перевороту
На тлі закінчення надзвичайного стану керівна Партія справедливості та розвитку запропонувала новий антитерористичний закон, який в опозиції називають таким же репресивним як і надзвичайний стан.
У Туреччині припинив діяти надзвичайний стан, який тривав два роки Фото: REUTERS / Murad Sezer

Відповідно до Конституції Туреччини, надзвичайний стан може бути оголошений максимум на шість місяців. У квітні його продовжили вже всьоме, повідомляє Hurriyet daily news.

Понад 160 тисяч людей були затримані після невдалого державного перевороту в Туреччині, стільки ж державних службовців звільнили з роботи. Були закриті десятки засобів масової інформації, затримані журналісти і активісти, за даними ООН.

Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".

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19 07 2018 10:49
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