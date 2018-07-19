У Туреччині припинив діяти надзвичайний стан, який тривав два роки

На тлі закінчення надзвичайного стану керівна Партія справедливості та розвитку запропонувала новий антитерористичний закон, який в опозиції називають таким же репресивним як і надзвичайний стан.

Відповідно до Конституції Туреччини, надзвичайний стан може бути оголошений максимум на шість місяців. У квітні його продовжили вже всьоме, повідомляє Hurriyet daily news.

Понад 160 тисяч людей були затримані після невдалого державного перевороту в Туреччині, стільки ж державних службовців звільнили з роботи. Були закриті десятки засобів масової інформації, затримані журналісти і активісти, за даними ООН.