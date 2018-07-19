CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа тлі закінчення надзвичайного стану керівна Партія справедливості та розвитку запропонувала новий антитерористичний закон, який в опозиції називають таким же репресивним як і надзвичайний стан.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині припинив діяти надзвичайний стан, який тривав два роки
Туреччина оголосила надзвичайний стан 21 липня 2016 року після невдалої спроби державного перевороту
Фото: REUTERS / Murad Sezer
Відповідно до Конституції Туреччини, надзвичайний стан може бути оголошений максимум на шість місяців. У квітні його продовжили вже всьоме, повідомляє Hurriyet daily news.
Понад 160 тисяч людей були затримані після невдалого державного перевороту в Туреччині, стільки ж державних службовців звільнили з роботи. Були закриті десятки засобів масової інформації, затримані журналісти і активісти, за даними ООН.
Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".
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