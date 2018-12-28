У Туреччині розпочалась масштабна операція проти "Ісламської Держави"

В результаті було затримано 52 людини, ще 12 людей розшукують

У столиці Туреччини Анкарі поліція проводить масштабну операцію з протидії діяльності терористичної організації "Ісламська держава" на території країни.

"Головна прокуратура Анкари у рамках розслідування діяльності терористичної організації "ІД" постановила заарештувати 64 особи. В результаті поліцейської операції, яка відбувається в Анкарі, 52 підозрюваних вже затримані, ще 12-ох розшукують", - повідомляє NTV з посиланням на правоохоронців.

За місцем проживання підозрюваних були вилучені, зокрема, незареєстрований пістолет, 8 патронів, 14 тисяч 200 лір, дробовик, численні документи та цифрові матеріали.

Операція із затримання всіх підозрюваних триває.

Також, Президент США Дональд Трамп заявив президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, що США "покінчили з Сирією", коли вони обговорювали виведення американських військ з країни.