НОВИНИУ столиці Туреччини Анкарі поліція проводить масштабну операцію з протидії діяльності терористичної організації "Ісламська держава" на території країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині розпочалась масштабна операція проти "Ісламської Держави"
В результаті було затримано 52 людини, ще 12 людей розшукують
Фото: ntv.com
"Головна прокуратура Анкари у рамках розслідування діяльності терористичної організації "ІД" постановила заарештувати 64 особи. В результаті поліцейської операції, яка відбувається в Анкарі, 52 підозрюваних вже затримані, ще 12-ох розшукують", - повідомляє NTV з посиланням на правоохоронців.
За місцем проживання підозрюваних були вилучені, зокрема, незареєстрований пістолет, 8 патронів, 14 тисяч 200 лір, дробовик, численні документи та цифрові матеріали.
Операція із затримання всіх підозрюваних триває.
Також, Президент США Дональд Трамп заявив президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, що США "покінчили з Сирією", коли вони обговорювали виведення американських військ з країни.
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