CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнили з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових та правоохоронців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині сьогодні звільнили майже чотири тисячі держслужбовців та військових
Серед звільнених також понад 480 викладачів і наукових співробітників
Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Murad Sezer
Про це з посиланнням на офіційне видання уряду Туреччини Official Gazette повідомляє "Радіо Свобода".
Серед звільнених понад 1,1 тис. працівників міністерства юстиції, понад 480 викладачів і наукових співробітників, понад 200 працівників міністерства у справах релігії.
Нагадаємо, влада Туреччини заблокувала доступ до онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".
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