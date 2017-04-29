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У Туреччині сьогодні звільнили майже чотири тисячі держслужбовців та військових

Серед звільнених також понад 480 викладачів і наукових співробітників
У суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнили з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових та правоохоронців.
У Туреччині сьогодні звільнили майже чотири тисячі держслужбовців та військових Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Про це з посиланнням на офіційне видання уряду Туреччини Official Gazette повідомляє "Радіо Свобода".

Серед звільнених понад 1,1 тис. працівників міністерства юстиції, понад 480 викладачів і наукових співробітників, понад 200 працівників міністерства у справах релігії.

Нагадаємо, влада Туреччини заблокувала доступ до онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".

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29 04 2017 22:45
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