У Туреччині суд звинуватив 25-х журналістів у причетності до спроби держперевороту
Про це повідомляє видання Zaman.
Зазначається, що 23 журналістів звинувачують у членстві в збройній терористичній групі. Ще двоє отримали менш серйозні звинувачення. Майже всі засуджені працювали в засобах масової інформації, близьких до руху Гюлена.
За інформацією видання, 10 журналістів засудили до 7,5 років тюремного ув'язнення. Ще 13 людей отримали шість років і три місяці в'язниці.
Музикант і журналіст Атілла ТАС отримав 3 роки і один місяць за звинуваченням у допомозі групі Гюлена. У той же час журналіст Мурата Аской отримав два роки і один місяць в'язниці за тими ж звинуваченнями. Обох відпустили після суду з умовою, що вони не будуть залишати Туреччину.
Нагадаємо, у лютому суд у Стамбулі засудив шістьох журналістів, обвинувачених у причетності до спроби перевороту в 2016 році, до довічного ув'язнення.
Загадом в Туреччині минулого року заарештували 48 305 осіб за підозрою в зв'язках з FETÖ.
Фетхуллах Гюлен - це колишній найближчий соратник президента Туреччини Ердогана. Зараз він звинувачується турецькою владою в організації військового перевороту в 2016 році.
Гюлен проживає у США в штаті Пенсільванія. Туреччина вимагає його екстрадиції.
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