У Туреччині туристичний автобус провалився у прірву: є загиблі і поранені
Водій туристичного автобуса, який рухався у напрямку містечка Адрасан, не впорався з керуванням, повідомляє турецьке агентство Dogan.
Автобус скотився з 50-метрової висоти вниз. Аварія сталася приблизно об 11.00 за місцевим часом.
За останніми даними, внаслідок аварії загинули 4 людей, ще 27 осіб отримали травми.
Разом з тим, посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter повідомив, що українців немає серед постраждалих осіб внаслідок аварії туристичного автобуса у турецькій південній провінції Анталья.
"В контексті аварії автобуса в Антальї - поліцейський відділок Кумлуджи, де впав автобус, повідомив, що українці серед постраждалих відсутні", - написав він.
Нагадаємо, що 24 серпня в Туреччині автобус врізався в опору моста: загинули щонайменше п'ятеро осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа