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У Туреччині туристичний автобус провалився у прірву: є загиблі і поранені

Українці не постраждали
У турецькій південній провінції Анталья в результаті падіння автобусу з 50-метрової висоти загинули щонайменше 4 людей, 27 отримали травми.
У Туреччині туристичний автобус провалився у прірву: є загиблі і поранені Фото: dha.com.tr

Водій туристичного автобуса, який рухався у напрямку містечка Адрасан, не впорався з керуванням, повідомляє турецьке агентство Dogan.

Автобус скотився з 50-метрової висоти вниз. Аварія сталася приблизно об 11.00 за місцевим часом.

За останніми даними, внаслідок аварії загинули 4 людей, ще 27 осіб отримали травми.

Разом з тим, посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter повідомив, що українців немає серед постраждалих осіб внаслідок аварії туристичного автобуса у турецькій південній провінції Анталья.

"В контексті аварії автобуса в Антальї - поліцейський відділок Кумлуджи, де впав автобус, повідомив, що українці серед постраждалих відсутні", - написав він.

Нагадаємо, що 24 серпня в Туреччині автобус врізався в опору моста: загинули щонайменше п'ятеро осіб.

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17 09 2017 14:48
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