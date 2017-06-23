П'ятеро людей загинули від удару струму в аквапарку у Туреччині

В тому числі троє дітей

Турецькі ЗМІ повідомили, що загинули 58-річний менеджер парку та його 30-річний син.

У Туреччині, на північному заході країни п'ять людей, у тому числі троє дітей, загинули від удару електричним струмом в аквапарку.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що інцидент стався в місті Акьязі, провінції Сакарья, за 100 км на схід від Стамбулу.

Видання пише, що менеджер парку та його син пірнули в басейн, намагаючись допомогти трьом дітям.

Всі п'ятеро були доставлені до лікарні, однак їх не вдалося врятувати.

Поки що незрозуміло, як басейн став електрифікованим. Розслідування вже розпочато.

Нагадаємо, нещодавно в столиці Туреччини Анкарі внаслідок вибуху у магазині загинула щонайменше одна особа, ще три людини отримали поранення.