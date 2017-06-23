Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

П'ятеро людей загинули від удару струму в аквапарку у Туреччині

В тому числі троє дітей
Турецькі ЗМІ повідомили, що загинули 58-річний менеджер парку та його 30-річний син.
П Туреччина аквапарк

У Туреччині, на північному заході країни п'ять людей, у тому числі троє дітей, загинули від удару електричним струмом в аквапарку.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що інцидент стався в місті Акьязі, провінції Сакарья, за 100 км на схід від Стамбулу.

Видання пише, що менеджер парку та його син пірнули в басейн, намагаючись допомогти трьом дітям.

Всі п'ятеро були доставлені до лікарні, однак їх не вдалося врятувати.

Поки що незрозуміло, як басейн став електрифікованим. Розслідування вже розпочато.

Нагадаємо, нещодавно в столиці Туреччини Анкарі внаслідок вибуху у магазині загинула щонайменше одна особа, ще три людини отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2017 23:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.