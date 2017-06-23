CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТурецькі ЗМІ повідомили, що загинули 58-річний менеджер парку та його 30-річний син.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
П'ятеро людей загинули від удару струму в аквапарку у Туреччині
В тому числі троє дітей
Туреччина аквапарк
У Туреччині, на північному заході країни п'ять людей, у тому числі троє дітей, загинули від удару електричним струмом в аквапарку.
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що інцидент стався в місті Акьязі, провінції Сакарья, за 100 км на схід від Стамбулу.
Видання пише, що менеджер парку та його син пірнули в басейн, намагаючись допомогти трьом дітям.
Всі п'ятеро були доставлені до лікарні, однак їх не вдалося врятувати.
Поки що незрозуміло, як басейн став електрифікованим. Розслідування вже розпочато.
Нагадаємо, нещодавно в столиці Туреччини Анкарі внаслідок вибуху у магазині загинула щонайменше одна особа, ще три людини отримали поранення.
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23 06 2017 23:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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