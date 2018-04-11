У Туреччині відкрили нове консульство України
"Відкриваємо Консульство України в Анталії. Більше 1 млн 300 тисяч українців цього року приїжджали до Туреччини. З них більше 800 тисяч – саме в Анталію", - повідомив глава держави у своєму Twitter.
Президент висловив сподівання, що консульська присутність України в Анталії дасть можливість українським дипломатам активно брати участь у великій кількості міжнародних самітів, які тут відбуваються.
Фото: twitter.com/andrii_sybiha
Відкриття нової консульської установи призведе до посилення міжрегіональних зв'язків, заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Нагадаємо, у Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Таїпа Ердогана і Петра Порошенка. У межах офіційного візиту українського президента до Туреччини було підписано низку двосторонніх документів.
Також, Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Про це 3 листопада за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі заявив президент Туреччини.
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