У Туреччині відкрили нове консульство України

У турецькій Анталії в неділю, 4 листопада, відкрили українське консульство.

"Відкриваємо Консульство України в Анталії. Більше 1 млн 300 тисяч українців цього року приїжджали до Туреччини. З них більше 800 тисяч – саме в Анталію", - повідомив глава держави у своєму Twitter.

Президент висловив сподівання, що консульська присутність України в Анталії дасть можливість українським дипломатам активно брати участь у великій кількості міжнародних самітів, які тут відбуваються.



Фото: twitter.com/andrii_sybiha

Відкриття нової консульської установи призведе до посилення міжрегіональних зв'язків, заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.