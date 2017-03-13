У Туреччині затримали чотирьох громадян України за контрабанду мігрантів

Одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми

Берегова охорона Туреччини перехопила яхту під прапором США, що належить українцю і на якій 83 мігрантів намагалися переправити до Італії.

Встановлено, що 82 мігранти – громадяни Сирії, ще один – афганець.

"Затримані також троє членів екіпажу яхти, які виявилися українцями", - повідомляє Hurriyet Daily News.

Також за підозрою в організації нелегального перевезення людей жандарми затримали одного українця, одного громадянина Іраку і ще двох осіб, громадянство яких не називається.

Велика 12-метрова яхта стояла на якорі в порту Алачати в Чешме в егейській провінції Ізмір.

За інформацією видання, яхта належала підозрюваному з України. Також повідомляється, що мігранти заплатили контрабандистам по 5 500 доларів за особу.

Видання повідомляє, що одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми.