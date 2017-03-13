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У Туреччині затримали чотирьох громадян України за контрабанду мігрантів

Одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми
Берегова охорона Туреччини перехопила яхту під прапором США, що належить українцю і на якій 83 мігрантів намагалися переправити до Італії.
У Туреччині затримали чотирьох громадян України за контрабанду мігрантів Фото:rbc.ua

Встановлено, що 82 мігранти – громадяни Сирії, ще один –  афганець.

"Затримані також троє членів екіпажу яхти, які виявилися українцями", - повідомляє Hurriyet Daily News.

Також за підозрою в організації нелегального перевезення людей жандарми затримали одного українця, одного громадянина Іраку і ще двох осіб, громадянство яких не називається.

Велика 12-метрова яхта стояла на якорі в порту Алачати в Чешме в егейській провінції Ізмір.

За інформацією видання, яхта належала підозрюваному з України. Також повідомляється, що мігранти заплатили контрабандистам по  5 500 доларів за особу.

Видання повідомляє, що одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми.

Раніше, в аеропорту Одеси правоохоронці перекрили канал постачання українських дівчат за кордон для експлуатації їх у сфері секс-індустрії.
 
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13 03 2017 19:16
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