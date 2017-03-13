CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБерегова охорона Туреччини перехопила яхту під прапором США, що належить українцю і на якій 83 мігрантів намагалися переправити до Італії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині затримали чотирьох громадян України за контрабанду мігрантів
Одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми
Фото:rbc.ua
Встановлено, що 82 мігранти – громадяни Сирії, ще один – афганець.
"Затримані також троє членів екіпажу яхти, які виявилися українцями", - повідомляє Hurriyet Daily News.
Також за підозрою в організації нелегального перевезення людей жандарми затримали одного українця, одного громадянина Іраку і ще двох осіб, громадянство яких не називається.
Велика 12-метрова яхта стояла на якорі в порту Алачати в Чешме в егейській провінції Ізмір.
За інформацією видання, яхта належала підозрюваному з України. Також повідомляється, що мігранти заплатили контрабандистам по 5 500 доларів за особу.
Видання повідомляє, що одного з українців раніше вже затримували за торгівлю людьми.
Раніше, в аеропорту Одеси правоохоронці перекрили канал постачання українських дівчат за кордон для експлуатації їх у сфері секс-індустрії.
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