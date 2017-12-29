CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТурецька поліція заарештувала щонайменше 75 людей за підозрою в зв'язках з терористичною групою "Ісламська держава" (ІДІЛ) у столиці Анкарі та Стамбулі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині заарештовано 75 осіб за підозрою у зв'язках з ІДІЛ
За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року
Фото: rbc.ua
Про це Anadolu повідомило джерело в поліції.
Антитерорестична поліція провела серію рейдів в Анкарі, затримавши 29 осіб. Рейди провели після того, як прокуратура Анкари видала ордери на арешт 46 підозрюваних, більшість з яких, як повідомляється, були іноземцями. Зазначимо, що 46 підозрюваних - 43 з них іноземні громадяни - були затримані в Стамбулі.
За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року. Під час операцій в обох містах було вилучено велику кількість документів.
Нагадаємо, раніше турецькі сили безпеки затримали 12 осіб, підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою", які планували теракти під час новорічних свят.
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29 12 2017 20:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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