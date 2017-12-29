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У Туреччині заарештовано 75 осіб за підозрою у зв'язках з ІДІЛ

За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року
Турецька поліція заарештувала щонайменше 75 людей за підозрою в зв'язках з терористичною групою "Ісламська держава" (ІДІЛ) у столиці Анкарі та Стамбулі.
У Туреччині заарештовано 75 осіб за підозрою у зв Фото: rbc.ua

Про це Anadolu повідомило джерело в поліції.

Антитерорестична поліція провела серію рейдів в Анкарі, затримавши 29 осіб. Рейди провели після того, як прокуратура Анкари видала ордери на арешт 46 підозрюваних, більшість з яких, як повідомляється, були іноземцями. Зазначимо, що 46 підозрюваних - 43 з них іноземні громадяни - були затримані в Стамбулі.

За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року. Під час операцій в обох містах було вилучено велику кількість документів.

Нагадаємо, раніше турецькі сили безпеки затримали 12 осіб, підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою", які планували теракти під час новорічних свят.

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29 12 2017 20:38
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