У Туреччині заарештовано 75 осіб за підозрою у зв'язках з ІДІЛ

За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року

Турецька поліція заарештувала щонайменше 75 людей за підозрою в зв'язках з терористичною групою "Ісламська держава" (ІДІЛ) у столиці Анкарі та Стамбулі.

Про це Anadolu повідомило джерело в поліції.

Антитерорестична поліція провела серію рейдів в Анкарі, затримавши 29 осіб. Рейди провели після того, як прокуратура Анкари видала ордери на арешт 46 підозрюваних, більшість з яких, як повідомляється, були іноземцями. Зазначимо, що 46 підозрюваних - 43 з них іноземні громадяни - були затримані в Стамбулі.

За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року. Під час операцій в обох містах було вилучено велику кількість документів.

Нагадаємо, раніше турецькі сили безпеки затримали 12 осіб, підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою", які планували теракти під час новорічних свят.